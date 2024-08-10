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الصفدي: الأردن بخير وقادر على حماية نفسه

الصفدي
الصفدي




 

السبت، 10-08-2024 10:46 م

الوكيل الإخباري-  أكّد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، أن الأردن بخير وقادر على حماية نفسه.


وقال الصفدي، في مقابلة مع قناة العربية، للحديث حول الجهود التي يبذلها الأردن لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، إنّ الأردن أبلغ إيران وإسرائيل بإسقاط أي هدف في سماء المملكة، ولن يسمح الأردن باستخدام أجوائه.


وأضاف أن الأردن لن يكون ساحة حرب لأي طرف.


وأشار إلى أن زيارته لطهران في 4 آب/أغسطس 2024 كانت تهدف للحيلولة دون اتساع التصعيد. كما قال خلال الزيارة إنه غير موجود في طهران حاملا رسالة من إسرائيل، والرسالة الوحيدة لإسرائيل أُعلنت في عمّان وبشكل واضح وصريح على مدى الشهور الماضية، وهي "أوقفوا العدوان على غزة، أوقفوا جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني".

gnews

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