الصفدي: الأردن تعرض لضربات من فصائل في العراق

الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن الأردن تعرض لضربات استهدفت أراضي المملكة من قبل فصائل موجودة في العراق، أثناء التوترات بالمنطقة.

وأوضح الصفدي، مساء الأربعاء، أن الحكومة الأردنية تواصلت مع الحكومة العراقية أكثر من مرة، مؤكدا ضرورة وقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها.



وأكد أن الأردن يتعامل مع هذه التطورات بحكمة ولا يريد التصعيد، مشددا على أن المملكة حريصة على أمنها واستقرارها.



وأضاف أن الأردن يثمن عاليا علاقاته مع العراق، ويرتبط معه بعلاقات أخوية يحترمها ويحرص على تعزيزها وإدامتها.