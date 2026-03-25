الصفدي: الأردن تعرض لضربات من فصائل في العراق

وأوضح الصفدي، مساء الأربعاء، أن الحكومة الأردنية تواصلت مع الحكومة العراقية أكثر من مرة، مؤكدا ضرورة وقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها.
وأكد أن الأردن يتعامل مع هذه التطورات بحكمة ولا يريد التصعيد، مشددا على أن المملكة حريصة على أمنها واستقرارها.
وأضاف أن الأردن يثمن عاليا علاقاته مع العراق، ويرتبط معه بعلاقات أخوية يحترمها ويحرص على تعزيزها وإدامتها.
وفي الوقت ذاته، شدد الصفدي على ضرورة أن تقوم الحكومة العراقية بما يلزم لمنع هذه الفصائل من استهداف الأردن ودول المنطقة.
أخبار متعلقة
الصفدي: الأردن سبق وأن وضع وثائق تتعلق بممارسات إيراينة تستهدف أمنه
-
الصفدي : لا توجد قواعد عسكرية أجنبية في الأردن
-
لقاء في رئاسة الوزراء حول الإجراءات الحكوميَّة للتَّعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليميَّة
-
الحملة الأردنية توزّع خياماً على النازحين في مواصي خان يونس قبيل المنخفض الجوي
-
"موانئ العقبة": توقع وصول باخرة متجهة للعراق الجمعة
-
اللواء الحنيطي: الجاهزية القتالية تشكل أولوية قصوى
-
"الخدمة والإدارة العامة": تأجيل امتحان الكفايات لوظيفة عامل سكك
-
جامعات تقرر تحويل الدوام عن بعد الخميس - اسماء " تحديث "