الصفدي: الأردن جاهز لإرسال مئات الشاحنات يوميا إلى القطاع

الوكيل الإخباري- بدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين زيارة عمل إلى بروكسل، يشارك خلالها في الاجتماع الوزاري الخامس لدول الاتحاد الأوروبي مع دول الجوار الجنوبي.

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كما سيلتقي عددًا من نظرائه المشاركين، وعددًا من المفوضين الأوروبيين.

وقال الصفدي في تصريحات صحافية قُبَيل بدء أعمال الاجتماع إن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة هو أولوية.



وأكد أن الأردن جاهز لإرسال مئات الشاحنات يوميًّا لقطاع غزة في حال رفع إسرائيل القيود على دخول المساعدات.



ولفت إلى أن الجوار الأوروبي المتوسطي الذي نريد هو جوار يعمّه الأمن والسلام، وهذا لن يتحقق إلّا إذا حلّت القضية الفلسطينية على أساس تلبية حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.