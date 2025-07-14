الصفدي: الأردن جاهز لإرسال مئات الشاحنات يوميا إلى القطاع

كما سيلتقي عددًا من نظرائه المشاركين، وعددًا من المفوضين الأوروبيين.
وقال الصفدي في تصريحات صحافية قُبَيل بدء أعمال الاجتماع إن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة هو أولوية.
وأكد أن الأردن جاهز لإرسال مئات الشاحنات يوميًّا لقطاع غزة في حال رفع إسرائيل القيود على دخول المساعدات.
ولفت إلى أن الجوار الأوروبي المتوسطي الذي نريد هو جوار يعمّه الأمن والسلام، وهذا لن يتحقق إلّا إذا حلّت القضية الفلسطينية على أساس تلبية حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.
وأضاف أن "الرسائل التي سنقدمها كدول عربية مشاركة في هذا الاجتماع: أولويتنا وقف العدوان، التزام القانون الدولي، فرض القانون الدولي على الجميع، وأن لا دولة فوق القانون. إذا أردنا لإقليمنا أن يكون فعلًا نموذجًا في الأمن والاستقرار والسلام في التنمية يجب أن يكون إقليمنا أيضًا نموذجًا في تطبيق القانون الدولي".
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