الأربعاء 2026-03-25 10:48 م

الصفدي: الأردن سبق وأن وضع وثائق تتعلق بممارسات إيرانية تستهدف أمنه

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
الأربعاء، 25-03-2026 09:05 م

الوكيل الإخباري-   كشف نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية أيمن الصفدي أن الأردن وضع سابقًا أمام الجانب الإيراني وثائق وحقائق ومعلومات موثقة تتعلق بممارسات واستهدافات تمس أمن المملكة.

اضافة اعلان


وأكد الصفدي ، أن أيادٍ إيرانية وجهات محسوبة على إيران تقف وراء محاولات تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية، مشيرًا إلى أن الأردن يتعرض منذ سنوات لمحاولات مستمرة تستهدف أمنه الوطني بشكل مباشر.


وقال إن الحكومة والأجهزة الأمنية تحدثت مع نظرائها الإيرانيين مرارًا عن ضرورة وقف هذه الممارسات التي تشكل تهديدًا للأمن القومي، داعيًا إلى معالجتها بشكل جذري.


وأشار إلى أن الأردن أبلغ إيران في أكثر من مناسبة أهمية معالجة هذه القضايا والخلافات، والعمل على إزالة أي عوائق تحول دون بناء علاقات طيبة بين البلدين.

 
 


