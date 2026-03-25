الصفدي: الأردن سبق وأن وضع وثائق تتعلق بممارسات إيراينة تستهدف أمنه

الوكيل الإخباري- كشف نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية أيمن الصفدي أن الأردن وضع سابقًا أمام الجانب الإيراني وثائق وحقائق ومعلومات موثقة تتعلق بممارسات واستهدافات تمس أمن المملكة.

وأكد الصفدي ، أن أيادٍ إيرانية وجهات محسوبة على إيران تقف وراء محاولات تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية، مشيرًا إلى أن الأردن يتعرض منذ سنوات لمحاولات مستمرة تستهدف أمنه الوطني بشكل مباشر.



وقال إن الحكومة والأجهزة الأمنية تحدثت مع نظرائها الإيرانيين مرارًا عن ضرورة وقف هذه الممارسات التي تشكل تهديدًا للأمن القومي، داعيًا إلى معالجتها بشكل جذري.