الصفدي: الأردن سيتحرك في المحاكم الدولية ضد اعتداءات الاحتلال على المقدسات

11:51 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/700360 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، المستجدات في الجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة، وجمهورية مصر العربية، ودولة قطر، للتوصل لصفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار. اضافة اعلان





كما بحث الوزيران، خلال اتصال هاتفي تلقاه الصفدي من بلينكن، التدهور الخطير في الضفة الغربية، وبما فيها القدس الشرقية ومقدساتها، وضرورة اتخاذ خطوات عملية فاعلة لوقفه.



وبحث الصفدي وبلينكن، التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، والخطوات المطلوبة لوقفه.



وأكد الصفدي دعم الجهود المبذولة للتوصل لصفقة تبادل، وشدد على أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة هو الأولوية والخطوة الأولى التي يجب تحقيقيها نحو خفض التصعيد، الذي يهدد الأمن والسلام في المنطقة.



كما شدد الصفدي، على ضرورة وقف كل الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية، والانتهاكات الإسرائيلية للوضع التاريخيّ والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. وحذر من خطورة هذه الإجراءات التي تقتل كل فرص تحقيق السلام.



وأكد الصفدي، أن الأردن سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات على المقدسات، ويعد الملفات القانونية اللازمة للتحرك في المحاكم الدولية ضد الاعتداءات على المقدسات، التي تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً سيواجهه الأردن بكل السبل الممكنة.



وأكد بلينكن موقف بلاده المؤكد على ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم في المقدسات.



وبحث الصفدي وبلينكن، التعاون في إيصال المساعدات بشكلٍ كافٍ وفوري لغزة لمواجهة الكارثة الإنسانية في القطاع.