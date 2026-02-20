الصفدي: الأردن سيدعم تثبيت الاستقرار في غزة عبر تدريب الشرطة الفلسطينية

الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن الأردن يؤكد أهمية دور مجلس السلام في تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكل نقاطها، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في قطاع غزة، ويفتح أفقا حقيقيا لتحقيق السلام الذي يلبي حق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته.

وأضاف الصفدي في تغريدة نشرها عبر حسابه بمنصة إكس، مساء الخميس، أن الأردن سيدعم جهود تثبيت الاستقرار في غزة من خلال تدريب الشرطة الفلسطينية في الأردن، إلى جانب الاستمرار في تعزيز عمل المستشفيات الميدانية الأردنية في القطاع، ومعالجة المرضى، وإرسال المساعدات الإنسانية.