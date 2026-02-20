الصفدي: الأردن سيدعم تثبيت الاستقرار في غزة عبر تدريب الشرطة الفلسطينية

وأضاف الصفدي في تغريدة نشرها عبر حسابه بمنصة إكس، مساء الخميس، أن الأردن سيدعم جهود تثبيت الاستقرار في غزة من خلال تدريب الشرطة الفلسطينية في الأردن، إلى جانب الاستمرار في تعزيز عمل المستشفيات الميدانية الأردنية في القطاع، ومعالجة المرضى، وإرسال المساعدات الإنسانية.
وثمن الصفدي دور ترامب في إنهاء الحرب على غزة، مشيدا بموقفه الواضح الرافض لضم إسرائيل الضفة الغربية.
