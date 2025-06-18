الصفدي: الأردن شريك موثوق لألمانيا والمجتمع الدولي.. وعلاقاتنا راسخة مبنية على الاحترام

02:12 م

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الوكيل الإخباري- أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن العلاقات الأردنية الألمانية متينة وراسخة، وتستند إلى الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء الممتد عبر عقود. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده الصفدي مع وزير الخارجية الألماني الدكتور يوهان دافيد فاديفول، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية.



وقال الصفدي: "العلاقات الأردنية الألمانية علاقات قديمة مبنية على الاحترام المتبادل، وقد أثبتت متانتها في مختلف الظروف"، مشيرًا إلى أن الأردن كان وسيبقى شريكًا موثوقًا لألمانيا، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين.



من جانبه، ثمّن الوزير الألماني دور الأردن المحوري في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وأشاد بالشراكة الوثيقة بين البلدين، خاصة في مجالات التنمية والتعليم والتعاون الإنساني.



وأكد الوزيران التزامهما بمواصلة التنسيق والتعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأزمات الإنسانية، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز فرص التنمية المستدامة.