الصفدي: الأردن على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة الممكنة لفنزويلا

وقال الصفدي، عبر منصة إكس "بتوجيهات من جلالة الملك الأردن على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة الممكنة لفنزويلا".
وأضاف "قلوبنا مع ضحايا الزلازل في فنزويلا ونتقدم بأحر التعازي إليها شعبا وحكومة".
وضرب زلزالان بلغت قوتهما 7,2 و7,5 درجات وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فنزويلا متسببين بوقوع عشرات القتلى ومئات الجرحى وفق حصيلة أولية، فيما رأى شهود مباني منهارة ومشاهد ذعر في العاصمة كراكاس.
وأعلنت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز حالة الطوارئ، كما أُغلق مطار كراكاس الذي تعرض على حد قولها لأضرار جسيمة.
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