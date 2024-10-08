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الصفدي : الأردن لن يكون ساحة حرب لأحد لا إيران ولا إسرائيل

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
الثلاثاء، 08-10-2024 10:53 م

الوكيل الإخباري-   شدّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، على أن الأردن لن يكون ساحة حرب لأحد لا إيران ولا إسرائيل، مشيرا إلى أنه جرى إبلاغ البلدين بذلك مباشرة وعبر الشركاء.

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وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في القاهرة خلال رده على سؤال صحفي أن الأردن لن يسمح بخرق أجوائه وتعرض مواطنيه لخطر وسيقوم بكل ما يستطيع للتصدي لأي خرق لحدوده أو أجوائه أو تعريض أمن مواطنيه لخطر.


"أولويتنا هي الأردن وحمايته ولا حديث قبل أو بعد هذه الأولوية وهذا موقف الأردن" وفق الصفدي.
وفي حديثه عن التصعيد الإسرائيلي قال الصفدي: "يبدو إسرائيل مقتنعة بعد الإنجازات العسكرية لحل القضايا عبر الحروب والتاريخ يقول غير ذلك".

 
gnews

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