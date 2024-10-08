الصفدي : الأردن لن يكون ساحة حرب لأحد لا إيران ولا إسرائيل

الوكيل الإخباري- شدّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، على أن الأردن لن يكون ساحة حرب لأحد لا إيران ولا إسرائيل، مشيرا إلى أنه جرى إبلاغ البلدين بذلك مباشرة وعبر الشركاء.

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وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في القاهرة خلال رده على سؤال صحفي أن الأردن لن يسمح بخرق أجوائه وتعرض مواطنيه لخطر وسيقوم بكل ما يستطيع للتصدي لأي خرق لحدوده أو أجوائه أو تعريض أمن مواطنيه لخطر.