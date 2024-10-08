الصفدي : الأردن لن يكون ساحة حرب لأحد لا إيران ولا إسرائيل

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في القاهرة خلال رده على سؤال صحفي أن الأردن لن يسمح بخرق أجوائه وتعرض مواطنيه لخطر وسيقوم بكل ما يستطيع للتصدي لأي خرق لحدوده أو أجوائه أو تعريض أمن مواطنيه لخطر.
"أولويتنا هي الأردن وحمايته ولا حديث قبل أو بعد هذه الأولوية وهذا موقف الأردن" وفق الصفدي.
وفي حديثه عن التصعيد الإسرائيلي قال الصفدي: "يبدو إسرائيل مقتنعة بعد الإنجازات العسكرية لحل القضايا عبر الحروب والتاريخ يقول غير ذلك".
-
أخبار متعلقة
-
الامن العام ينقذ عائلة و إنعاش 3 أشقاء فقدوا العلامات الحيوية
-
توصيات بمنح الموظفة الحكومية علاوة عائلية وإعفائها من الضريبة
-
القوات المسلحة تتسلم علاجات وأجهزة طبية من ألمانيا لصالح المرضى في غزة
-
التربية: دبلوم تأهيل المعلمين ليس إلزاميا
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي بوفاة الخرشة أحد أبطال معركة الكرامة
-
البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية
-
الملك يؤكد ضرورة تقديم تدريب عالي الجودة للمعلمين
-
وزير الشباب يتفقد جاهزية ستاد عمان قبل مباراة الأردن وكوريا الجنوبية