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الصفدي: الأردن يدعم لبنان واستقراره ووقف الحرب على غزة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
السبت، 28-09-2024 01:54 م
الوكيل الإخباري- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، يوم أمس، وزير الخارجية في المملكة المغربية الشقيقة ناصر بوريطة، في إطار التنسيق العربي المشترك إزاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة والمنطقة، وذلك على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.اضافة اعلان


وأكد الوزيران ضرورة إطلاق جهد دولي فاعل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع. 

وأكد الصفدي ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، مشدداً على موقف الأردن الثابت في دعم لبنان وأمنه وسيادته واستقراره وسلامة مواطنيه ومؤسساته، والتأكيد على ضرورة التزام قرار مجلس الأمن ١٧٠١.

وحذر الصفدي من مغبة تفجر الأوضاع في المنطقة وجرها إلى أتون حرب إقليمية، إذ استمرّت إسرائيل في عدوانها على غزة ولبنان، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية، وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

بدوره، أشاد بوريطة بعمق العلاقات التاريخية المتجذرة بين المغرب والأردن، والحرص المشترك على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.
 
gnews

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