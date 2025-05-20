الصفدي: الأردن يقف إلى جانب سوريا في مواجهة العدوان الإسرائيلي

وقال الصفدي في تصريحات صحفية مشتركة مع وزير الخارجيَّة والمغتربين السُّوري أسعد الشيباني، إنّ الأردن يسعى إلى تعاون شامل وواسع مع سوريا لينعكس ايجابا على البلدين.
وأضاف أن هنالك حرص واضح من سوريا على تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث إنّ الزيارة بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني لبناء على ما يجمع من اخوة ومصالح مشتركة للوقوف بجانب سوريا.
وأكّد أن الأردن يقف بالمطلق إلى جانب سوريا في مواجهة العدوان الإسرائيلي.
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