الثلاثاء 2025-05-20 04:10 م
 

الصفدي: الأردن يقف إلى جانب سوريا في مواجهة العدوان الإسرائيلي

ا
جانب من الاجتماع
 
الثلاثاء، 20-05-2025 02:55 م

الوكيل الإخباري- وقع الأردن وسوريا اليوم الثلاثاء، على اتفاقية ومذكرة تفاهم تعلن عن مجلس تنسيقي بين البلدين، وفقا لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي.

اضافة اعلان


وقال الصفدي في تصريحات صحفية مشتركة مع وزير الخارجيَّة والمغتربين السُّوري أسعد الشيباني، إنّ الأردن يسعى إلى تعاون شامل وواسع مع سوريا لينعكس ايجابا على البلدين.


وأضاف أن هنالك حرص واضح من سوريا على تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث إنّ الزيارة بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني لبناء على ما يجمع من اخوة ومصالح مشتركة للوقوف بجانب سوريا.


وأكّد أن الأردن يقف بالمطلق إلى جانب سوريا في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

 
gnews

أحدث الأخبار

جامعة العلوم والتكنولوجيا

أخبار محلية "العلوم والتكنولوجيا" تنظم ندوة حول دور المرأة بالتنمية المستدامة

جامعة اليرموك

أخبار محلية السفارة المكسيكية وجامعة اليرموك تفتتحان معرضاً فنياً

هغعهغ

فيديو منوع الأكثر تداولاً: طفل (7 سنوات) يُبهر الجمهور بتحليله لمباراة الاتفاق وضمك وكأنه مدرب محترف!

غات

فيديو منوع شاب يوثق بمقطع فيديو : كل هذه الكمية من البيض موجودة في ثلاجة صديقي المعضل

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية "المتقاعدين العسكريين" تنظم دورة توعوية لمكافحة المخدرات في إربد

جامعة العلوم والتكنولوجيا

أخبار محلية "العلوم والتكنولوجيا" تنظم ندوة حول دور المرأة بالتنمية المستدامة

5ف5

فيديو منوع رجل ينصح الآباء: أحب أبي لأنه لم يضربني أو يقسُ عليّ.. ومن يعنّف أبناءه لا ينتظر برّهم!

فل

فيديو منوع تحذير طريف: لا تأكل اللحم إذا قطعه لك أحد.. حتى لا يظنّوك ضعيفًا أو مشفوحا



 
 





الأكثر مشاهدة