الصفدي: الأردن يقف إلى جانب سوريا في مواجهة العدوان الإسرائيلي

الوكيل الإخباري- وقع الأردن وسوريا اليوم الثلاثاء، على اتفاقية ومذكرة تفاهم تعلن عن مجلس تنسيقي بين البلدين، وفقا لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي.

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وقال الصفدي في تصريحات صحفية مشتركة مع وزير الخارجيَّة والمغتربين السُّوري أسعد الشيباني، إنّ الأردن يسعى إلى تعاون شامل وواسع مع سوريا لينعكس ايجابا على البلدين.



وأضاف أن هنالك حرص واضح من سوريا على تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث إنّ الزيارة بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني لبناء على ما يجمع من اخوة ومصالح مشتركة للوقوف بجانب سوريا.