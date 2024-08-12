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الصفدي: الإدعاءات المفبركة والأكاذيب غير قادرة على إخفاء حقيقة العدوان على غزة

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي




 

الإثنين، 12-08-2024 08:00 م

الوكيل الإخباري-   قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ‏"لا الإدعاءات المفبركة، ولا الأكاذيب التي ينشرها مسؤولون إسرائيليون متطرفون، بما في ذلك تلك المستهدفة الأردن، قادرة على إخفاء حقيقة أن عدوان إسرائيل على غزة، وخروقاتها القانون الدولي، واستباحتها حقوق الشعب الفلسطيني هم التهديد الأكبر لأمن المنطقة واستقرارها".


وأضاف في تغريدة عبر موقع اكس "الحقائق تعري الكذب والحقائق تظهر وحشية العدوان على غزة والرعب الذي يفرضه على النساء والرجال والأطفال الفلسطينيين، وتعكس خطورة التهديد الذي تمثله سياسات هذه الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل وإجراءاتها اللاشرعية، لأمن المنطقة واستقرارها".


وزاد، هذه حقائق جلية موثقة، لا تغطيها حملات التضليل الإعلامي، والأكاذيب والفبركات.

gnews

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