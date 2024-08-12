الصفدي: الإدعاءات المفبركة والأكاذيب غير قادرة على إخفاء حقيقة العدوان على غزة

وأضاف في تغريدة عبر موقع اكس "الحقائق تعري الكذب والحقائق تظهر وحشية العدوان على غزة والرعب الذي يفرضه على النساء والرجال والأطفال الفلسطينيين، وتعكس خطورة التهديد الذي تمثله سياسات هذه الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل وإجراءاتها اللاشرعية، لأمن المنطقة واستقرارها".
وزاد، هذه حقائق جلية موثقة، لا تغطيها حملات التضليل الإعلامي، والأكاذيب والفبركات.
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