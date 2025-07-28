الصفدي: الاحتلال حوّل غزة إلى مقبرة وغياب حل الدولتين يُغذي الكارثة الإنسانية

11:34 م

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الوكيل الإخباري- أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، أن كارثية الفشل في تنفيذ حل الدولتين تتجلّى يوميًا في الأراضي الفلسطينية، قتلاً ودمارًا وتجويعًا، مشددًا على أن القانون الدولي والقانون الإنساني أصبحا مجرد شعارات تُرفع دون تطبيق فعلي. اضافة اعلان





وجاءت كلمة الصفدي خلال الجلسة الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، التي عُقدت مساء الاثنين.



وقال الصفدي: "الاحتلال جعل من غزة مقبرة لأهلها، فيما يُقتل الفلسطينيون ويُجوعون أمام أعين العالم"، محذرًا من أن الأمل بالسلام يموت في ظل غطرسة الاحتلال واستمراره في فرض سياسات القمع والعدوان.



وشدد على أن حل الدولتين يظل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، داعيًا إلى وقف فوري للحرب على غزة وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى سكان القطاع المحاصر.



وفي الضفة الغربية المحتلة، حيث يتسارع الاستيطان، وتزداد مصادرة الأراضي، ويُستباح الدم الفلسطيني، وتُنتهك مقدسات المسلمين والمسيحيين، يموت الأمل بالسلام، الذي يشكل الضامن الوحيد لأمن الفلسطينيين ولأمن إسرائيل.



وأضاف أن استمرار الصمت الدولي أمام هذه الانتهاكات يهدد ليس فقط أمن المنطقة، بل مصداقية المنظومة الدولية بأكملها، مجددًا موقف الأردن الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.



وبيّن أن غطرسة إسرائيل في فلسطين ولبنان وسوريا تُعري إنسانيتنا، وتُعري أمننا الجماعي، وتنسف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



وشدد على ضرورة أن تنجح الجهود المصرية والقطرية والأميركية في التوصل إلى صفقة تبادل، مضيفًا: "يجب تدفق المساعدات إلى قطاع غزة".



وتابع الصفدي: "أمهات غزة يبكين أطفالهن أحياء، وهم يتلاشون أمام أعينهن، لا يجدن قطرة ماء، أو لقمة خبز، أو حبة دواء يخففن بها وجعهم، وهم يفارقون حيوات قصيرة لم يعرفوا خلالها إلا الحرمان والقهر والبؤس".



وأوضح أنه يجب أن يعود أكثر من 600 ألف طفل في غزة إلى مدارسهم، وأن يعود لأكثر من 2.3 مليون نسمة الإيمان بأن لحياتهم قيمة، ولأطفالهم مستقبل.