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الصفدي: السلطة التشريعية ستبقى تؤسس لمناخات جديدة للحرية والاختلاف

رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي
 
الأحد، 25-05-2025 09:52 م
الوكيل الإخباري-   أبدى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في كلمته خلال حفل عيد الاستقلال الرسمي الـ79، تقديره لجهود جلالة الملك ودوره في تعزيز تقدّم الأردن ونهضته وتأثيره على مستوى العالم، في ظل تحديات كبيرة شهدها الإقليم والعالم منذ تولى جلالته سلطاته الدستورية.اضافة اعلان


وقال "نحن في السلطة التشريعية يا مولاي، فنعاهدك السير على النهج الذي رسمته لنا، في المسارات السياسية والإدارية والاقتصادية، ولا ننظر للأمر في إطار الواجب فقط، بل في إطار الضرورة الوطنية الملحّة".

وأضاف أن السلطة التشريعية ستبقى تؤسس في ديمقراطيتنا مناخات جديدة، للحرية والاختلاف والتطور، تحت سقف الدستور والقانون.

وشدّد الصفدي على اعتزاز الأردنيين بمنتسبي الجيش العربي والأجهزة الأمنية على اختلاف مهامها، موجها لهم تحية تقدير وعرفان لما يبذلونه لحماية الوطن.
 
gnews

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