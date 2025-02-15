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الصفدي: الفلسطينيون يرفضون مغادرة أرضهم والحل يكمن بالسلام

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السبت، 15-02-2025 09:18 ص
الوكيل الإخباري-  شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أمس، في جلسة حوارية مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، والإعلامية كريستيان أمانبور، على هامش أعمال الدورة الحادية والستين لمؤتمر ميونخ للأمن.اضافة اعلان


وجدّد الصفدي التأكيد خلال الجلسة على موقف الأردن الثابت في رفض تهجير الفلسطينيين، وقال: "قادرون على إعادة إعمار غزة من دون تهجير أهلها".

وأضاف الصفدي أن الفلسطينيين موجودون على أرضهم، ويريدون أن يبقوا عليها، مشيرا إلى أن السلام الذي يضمن حقوق الجميع هو السلام الذي ينهي الاحتلال ويلبّي حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني؛ لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل على أساس حل الدولتين.

إلى ذلك، التقى الصفدي مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي مكسيم بريفو، وبحث معهما سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال تطورات الأوضاع في المنطقة.
 
gnews

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