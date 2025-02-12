الصفدي: الملك أكد لترامب أن الأردن لن يسمح بتهجير الفلسطينيين إليه

12:01 ص

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الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن جلالة الملك حمل الموقف الأردني الثابت الراسخ بأن حل القضية الفلسطينية يكون من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة. اضافة اعلان





وأضاف الصفدي، الثلاثاء، عقب لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن ترامب أكد دعمه للأردن ودعمه للأمن والاستقرار في المنطقة.



وتابع: "استمعنا للخطة الأميركية وقلنا لهم عن خطة عربية ستُقدَّم للإدارة الأميركية والمفاوضات مستمرة".



وأوضح الصفدي، أن جلالة الملك أكد للإدارة الأميركية أهمية تثبيت سكان غزة في قطاع غزة.



وأشار إلى أن جلالة الملك أجرى مباحثات صريحة بناءة مع الرئيس ترامب، الذي أكد دعمه للأردن وتثمين دوره للاستقرار في المنطقة.



وبين أن جلالة الملك قدم الموقف الأردني بكل وضوح، وهو أن الأردن مستمر بحل القضية الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني وفق حل الدولتين، مضيفًا أن جلالته أكد أن الأردن سيعمل وفق مصالحه، وهي أن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين.



وأوضح الصفدي أن جلالة الملك أكد للرئيس ترامب أن التهجير ليس في مصلحة الأردن، وأن المملكة لن تسمح بتهجير الفلسطينيين إلى الأردن.



الصفدي قال إن الأردن استطاع أن ينقل وجهة نظره إلى الإدارة الأميركية الجديدة، والإطلاع على أفكار إدارة ترامب، مضيفًا أن جلالته بيّن أن الأردن يقوم بما يخدم الأردن ومصالحه، وما يخدم السلام في المنطقة، وهو الأمر الذي يعني حصول الفلسطينيين على دولتهم المستقلة، وتثبيته على أراضيهم.



وبين الصفدي أن الأردن أوضح للإدارة الأميركية بأن هناك خطة عربية مصرية فلسطينية من أجل إعادة بناء قطاع غزة، دون تهجير الشعب الفلسطيني من القطاع، وهذا هو الموقف العربي الإسلامي الفلسطيني الواضح، والذي أكده الملك لترامب.



ولفت الصفدي إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول إنه يريد أن يتعامل مع موضوع إعادة الإعمار في غزة لأنه له اعتبارات إنسانية، مضيفًا أن الرد كان واضحًا: "نقدّر هذه الاعتبارات لكننا نعتقد أننا نستطيع أن نتعامل مع الاعتبارات الإنسانية من خلال إعادة الإعمار دون تهجير أهالي القطاع".



وتابع الصفدي: "استطعنا أن نحصل خلال اللقاء على دعم أميركي للنهج الأردني المستمر منذ بدء العدوان على غزة، في مساعدة المرضى الفلسطينيين، ومعالجتهم في الأردن، بالإضافة إلى ضرورة إخراج 2000 مريض للأردن ودول أخرى ممن يحتاجون العلاج".



"رسالة جلالته كانت واضحة؛ نريد أن نعمل معًا من أجل تحقيق السلام العادل والشامل، والرئيس الأميركي كان إيجابيًا مع جلالته، وعبر بشكل واضح عن دعمه لدور الأردن واستقراره، وجلالة الملك قدم أفكارًا عملية، وأفكارنا مرتكزة لن تتزحزح، ويمكن بناء غزة دون تهجير أهلها"، وفق حديث الصفدي.



وأضاف الصفدي أن مواقف المملكة العربية السعودية ومصر واضحة وحازمة؛ مشيرًا إلى أن الأردن يعمل مع الدول الشقيقة بتنسيق مكثف وفاعل، ومتفقون على كل مواقفنا.



وأشار الصفدي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد لقاءات عربية على مستوى القادة، وعلى مستوى وزراء الخارجية، مؤكدًا على أهمية الموقف العربي تجاه حل القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين، وتحقيق السلام الدائم والعادل والشامل، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني على ترابه الوطني.



وبين الصفدي أن جلالة الملك أكد عمق العلاقة الاستراتيجية التي تربط الولايات المتحدة الأميركية.