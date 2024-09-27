الصفدي: المنطقة قد تسقط في الهاوية ونتنياهو يريد الحرب

11:39 م

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الوكيل الإخباري- أكدّ وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أنّ خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة اليوم الجمعة، احتوى الكثير من المعلومات المغلوطة والمضللة. اضافة اعلان





وقال الصفدي في تصريحات صحفية في نيويورك، إنّ نتنياهو يفهم فقط بلغة الحرب ولم يصغ للمجتمع الدولي وحلفائه وأطلق حربًا في لبنان.



واوضح أنّ لأوضاع تزداد خطورة لا سيما إذا سمح للحكومة الإسرائيلية بمواصلة تدابيرها التصعيدية في الضفة الغربية والأماكن المقدسة.



وأشار الصفدي إلى أنه ما لم يتم وقف الحكومة الإسرائيلية المتطرفة فإن المنطقة ستسقط في الهاوية ومستقبل إسرائيل سيواجه الخطر.



وبين أنّ حزب الله كان وافق على هدنة إنسانية لوقف الحرب، الّا أنّ نتنياهو هاجم ونفذت حكومته هجومًا.

