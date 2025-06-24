الصفدي: المنطقة لا تزال بعيدة عن التهدئة الشاملة والسلام العادل الذي تستحقه

الوكيل الإخباري- رحب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مثمنا جميع الجهود السياسية التي أفضت إليه.

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وأكد الصفدي عبر منصة "إكس"، أنه يجب أن يصمد وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن هذا أمر أساسي لإنقاذ المنطقة من العواقب الكارثية لمزيد من التصعيد، داعيا إلى العودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل سياسي للملف النووي.