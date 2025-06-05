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الصفدي: النشامى يرفعون الرأس..ومعهم حتى الوصول للمونديال

أحمد الصفدي
أحمد الصفدي
 
الخميس، 05-06-2025 09:48 م

الوكيل الإخباري-   هنأ رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الخميس، المنتخب الوطني لكرة القدم بفوزه على المنتخب العماني الشقيق.

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وقال الصفدي: "مبارك للنشامى الفوز المستحق على منتخب سلطنة عُمان الشقيق، أداء وروح عالية وإنجاز على طريق التأهل للمونديال، رفعتوا رؤوسنا يا نشامى، مبارك لمولاي جلالة الملك عبد الله بن الحسين، وسيدي سمو الأمير حسين، ولي العهد، وأبناء شعبنا العزيز".


وأضاف الصفدي: "مع النشامى حتى الوصول للمونديال بمشيئة الله، ونتمنى للأشقاء في سلطنة عمان التوفيق في قابل الأيام، ونشكر دوماً روحهم الرياضية العالية، إخوة كرام وشعب مضياف عروبي أصيل".

 
gnews

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