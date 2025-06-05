الصفدي: النشامى يرفعون الرأس..ومعهم حتى الوصول للمونديال

الوكيل الإخباري- هنأ رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الخميس، المنتخب الوطني لكرة القدم بفوزه على المنتخب العماني الشقيق.

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وقال الصفدي: "مبارك للنشامى الفوز المستحق على منتخب سلطنة عُمان الشقيق، أداء وروح عالية وإنجاز على طريق التأهل للمونديال، رفعتوا رؤوسنا يا نشامى، مبارك لمولاي جلالة الملك عبد الله بن الحسين، وسيدي سمو الأمير حسين، ولي العهد، وأبناء شعبنا العزيز".