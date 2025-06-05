الصفدي: النشامى يرفعون الرأس..ومعهم حتى الوصول للمونديال

وقال الصفدي: "مبارك للنشامى الفوز المستحق على منتخب سلطنة عُمان الشقيق، أداء وروح عالية وإنجاز على طريق التأهل للمونديال، رفعتوا رؤوسنا يا نشامى، مبارك لمولاي جلالة الملك عبد الله بن الحسين، وسيدي سمو الأمير حسين، ولي العهد، وأبناء شعبنا العزيز".
وأضاف الصفدي: "مع النشامى حتى الوصول للمونديال بمشيئة الله، ونتمنى للأشقاء في سلطنة عمان التوفيق في قابل الأيام، ونشكر دوماً روحهم الرياضية العالية، إخوة كرام وشعب مضياف عروبي أصيل".
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