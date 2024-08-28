الصفدي : توسيع رقعة الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين تصعيد خطير

الوكيل الإخباري- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن توسيع إسرائيل رقعة حربها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية هو تصعيد خطير يجب أن يتوقف.

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وقال عبر منصة إكس، “نحث مجددا مجلس الأمن والمجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فورية وحازمة لوقف العدوان”.