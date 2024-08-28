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الصفدي : توسيع رقعة الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين تصعيد خطير

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
الأربعاء، 28-08-2024 09:39 م

الوكيل الإخباري-   أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن توسيع إسرائيل رقعة حربها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية هو تصعيد خطير يجب أن يتوقف.

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وقال عبر منصة إكس، “نحث مجددا مجلس الأمن والمجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فورية وحازمة لوقف العدوان”.


وأضاف أنه لا ينبغي أن تظل المنطقة وأمنها رهينة لتطرف هذه الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه لا بد من تطبيق القانون الدولي.

 
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