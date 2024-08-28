الصفدي : توسيع رقعة الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين تصعيد خطير

وقال عبر منصة إكس، “نحث مجددا مجلس الأمن والمجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فورية وحازمة لوقف العدوان”.
وأضاف أنه لا ينبغي أن تظل المنطقة وأمنها رهينة لتطرف هذه الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه لا بد من تطبيق القانون الدولي.
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