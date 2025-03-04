 
الثلاثاء 2025-03-04 09:11 م
 

الصفدي: حديثنا مع واشنطن بشأن فلسطين صريح

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
الثلاثاء، 04-03-2025 08:41 م
الوكيل الإخباري-    أكدّ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أنّ الحديث الاردني مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن القضية الفلسطينية صريح.اضافة اعلان


وقال الصفدي في تصريحات لقناة العربية مساء اليوم الثلاثاء على هامش القمة العربية الطارئة في القاهرة إنّ جلالة الملك عبدالله الثاني أوضح للرئيس الامريكي دونالد ترامب الثوابت الأردنية

وبين أنّ وقف النار في غزة مهدد ويجب أن يثبت، مشيرًا إلى أنّ ترامب قال إنه يريد السلام والأردن شركاء له في ذلك

وتابع أنّ الأردن سيعمل مع كل الدول العربية من أجل الطرح السياسي لخطة غزة، حيث يرى أنّ القمة العربية الطارئة حشدت موقفا موحدا تجاه غزة.
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس السوري

عربي ودولي الرئيس السوري: ما يحدث اليوم في غزة جرس إنذار لنا جميعا

جيش الاحتلال

فلسطين استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت حانون

أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي: حديثنا مع واشنطن بشأن فلسطين صريح

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يعود إلى أرض الوطن

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش: نثمن عمل أونروا وندعو لدعمها بشكل كامل

جلالة الملك خلال لقاء مع الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد خلال القمة العربية الطارئة في مصر.

أخبار محلية الملك يلتقي الرئيسين العراقي واللبناني على هامش أعمال قمة فلسطين

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية الاتحاد الرياضي العسكري

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

أخبار محلية بتوجيهات ملكية سامية.. إخلاء 29 طفلاً من قطاع غزة براً وجواً



 




الأكثر مشاهدة