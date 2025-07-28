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الصفدي: حل الدولتين المسار الوحيد للسلام ولا بد من وقف الكارثة في غزة

الصفدي: حل الدولتين المسار الوحيد للسلام ولا بد من وقف الكارثة في غزة
الصفدي: حل الدولتين المسار الوحيد للسلام ولا بد من وقف الكارثة في غزة
 
الإثنين، 28-07-2025 06:46 م
الوكيل الإخباري-   قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن حل الدولتين هو المسار الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.اضافة اعلان


وأضاف الصفدي، خلال افتتاح أعمال مؤتمر "التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين"، الذي عُقد الاثنين، أن جميع المشاركين في المؤتمر ملتزمون بتحقيق السلام العادل والشامل في الأراضي الفلسطينية، مشددًا على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بات ضرورة لا غنى عنها.

وأكد الصفدي أن الفلسطينيين أبدوا استعدادهم للدخول في مفاوضات على أساس حل الدولتين، لكن إسرائيل لا تُبدي أي التزام بذلك، محذرًا من استمرار الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تقوض فرص السلام وتزيد من التوتر.

وأشار إلى أن الكارثة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة لا يمكن أن تستمر، داعيًا إلى تحرك فوري وفاعل لوقف المأساة.

وبيّن أن حل الدولتين هو المسار الوحيد، والجميع يعلم أن إسرائيل هي من تعطل الحل.
 
 
gnews

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