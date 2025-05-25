الصفدي في مدريد .. دعم دبلوماسي متجدد لوقف إطلاق النار في غزة

12:27 م

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الوكيل الإخباري- يشارك نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الأحد، في اجتماع تستضيفه مدريد في سياق جهود التوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، والعمل على تنفيذ حلّ الدولتين سبيلاً وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل. اضافة اعلان





ويشارك في الاجتماع، الذي دعا إليه وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وفد من اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، ويشمل:



رئيس اللجنة، وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود

رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني محمد مصطفى

وزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه

بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين العرب والأوروبيين وغير الأوروبيين.



ويُجري الصفدي، قُبيل الاجتماع، مباحثات موسّعة مع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطوّرات في المنطقة.



كما يلتقي الصفدي عددًا من نظرائه المشاركين في الاجتماع لبحث العلاقات الثنائية وسبل تكثيف الجهود لبلورة موقف دولي واضح لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي سبّبها العدوان.