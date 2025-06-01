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الصفدي: قتلة الأطفال منعوا زيارة الوفد العربي الإسلامي إلى رام الله

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
 
الأحد، 01-06-2025 05:33 م

الوكيل الإخباري-  وصف وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بقتلة الأطفال التي منعت زيارة الوفد العربي الإسلامي إلى رم الله.

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وأضاف الصفدي في مؤتمر صحفي مع أعضاء اللجنة العربية الإسلامية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية بشأن غزة وبعد لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتصال مرئي عند بعد اليوم الأحد، أن "منع زيارة الوفد المشترك دليل على غطرسة الحكومة الإسرائيلية وعدم اكتراثها بالقانون الدولي".

وقال إن الحكومة الإسرائيلية مستمرة في قتل كل فرص السلام في المنطقة.

وأضاف: "أكدنا خلال اللقاء مع الرئيس الفلسطيني أهمية وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات".

 
gnews

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