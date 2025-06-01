الصفدي: قتلة الأطفال منعوا زيارة الوفد العربي الإسلامي إلى رام الله

الوكيل الإخباري- وصف وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بقتلة الأطفال التي منعت زيارة الوفد العربي الإسلامي إلى رم الله.

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