الصفدي: قرار الكنيست تمهيد للتهجير.. ولن نقبل بضمّ الضفة

وأكد الصفدي أن القرار باطل قانونيًا ومخالف للقوانين والقرارات الدولية، ويشكّل تعديًا سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني، كما يشكّل خرقًا لمعاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية، مشددًا على أن الضفة الغربية ستبقى أرضًا فلسطينية خالصة، رغم ما يخطط له غلاة المتطرفين في إسرائيل.
وأوضح الصفدي، في بيان صادر عن مجلس النواب اليوم، أن قرار الكنيست يُعدّ تمهيدًا لتهجير الشعب الفلسطيني، وهو ما لن يقبل به لا الأردن ولا الشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه وبدولته المستقلة على ترابه الوطني. وأكد أن هذه الإجراءات الإسرائيلية تمثّل خرقًا فاضحًا لمعاهدة السلام، وتُخلّ بالأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن الأردن، الذي طالما نادى بالسلام وآمن به، سيبقى متمسكًا بقرارات الشرعية الدولية الضامنة للحق الفلسطيني، والتي تستوجب مزيدًا من التحرك الدولي الحقيقي والفاعل من أجل الدفع بحل الدولتين، ووقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات العاجلة لقطاع يتعرض لأبشع صور الإجرام والتجويع على مرّ التاريخ.
وثمّن الصفدي، في البيان، الجهود التي تبذلها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية من أجل إيصال المساعدات لقطاع غزة، وآخرها اليوم، حيث دخلت شاحنات المساعدات لأهلنا في القطاع، وكذلك المساعدات المُقدّمة للأشقاء السوريين، التي أعلنت عنها الهيئة اليوم، في ظل ما شهده الجنوب السوري من أحداث مؤسفة.
-
أخبار متعلقة
-
الفراية من الكرك: تنفيذ المشاريع أولوية .. والميزانيات يجب أن تُصرف قبل نهاية العام
-
مدينة الحسن للشباب تعقد اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة الواقع المروري
-
الخارجية: محاولة ضمّ الضفة خرق سافر للقانون الدولي
-
رئيس الوزراء يوقد شعلة مهرجان جرش إيذانا بانطلاق فعالياته
-
الأمير مرعد يلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية
-
ندوة فكرية في "العالمي للوسطية" لتعزيز صناعة الإبداع والابتكار
-
الأمير مرعد يرعى إطلاق "مخيم الجميع" كأول نموذج وطني شامل لبدائل الإيواء في الأردن
-
البدء بأعمال تأهيل "مكب نفايات الرويشد"