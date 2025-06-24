الصفدي : قمنا بما يمليه علينا واجبنا بحماية أمن الأردنيين

وأضاف الصفدي ، الثلاثاء، " قمنا بما يمليه علينا واجبنا بحماية أمن الأردنيين".
وأكد أن الأردن لن يسمح لإسرائيل بخرق أجوائه، مضيفا "لم نفاجئ أحد بموقفنا وقمنا بما تمليه عليه مسؤوليتنا وواجبنا ونفذنا مسؤوليتنا الأولى وهي حماية الأردن وأمن الأردن وسيادة الأردن والمواطنين".
كما شدد وزير الخارجية على أن أولوية الأردن هي غزة وفلسطين بعد الأولوية الأولى وهي "حماية الأردن والأردنيين وأمنا واستقرارنا".
وقال الصفدي إنه يجب وقف العدوان على غزة، يجب إنهاء الكارثة الإنسانية على غزة، ويجب إنهاء الخطوات الإسرائيلي التصعيدية اللاشرعية في الضفة الغربية التي تدفع الضفة للانفجار وتقوض كل فرص تحقيق السلام العادل والدائم ويبج التحرك باتجاه أفق سياسي حقيقي يقود إلى حل الدولتين.
وأوضح الصفدي أن التصعيد الإسرائيلي الإيراني لم يكن مرتبطا بغزة وفلسطين، وأن التحرك الإيراني لم يكن يوما مرتبطا بغزة.
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