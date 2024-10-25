الصفدي لـ بلينكن: المنطقة تنزلق نحو حرب إقليمية بسبب عنجهية الحكومة الإسرائيلية

وبحث الوزيران جهود وقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة ومواجهة الكارثة الإنسانية في غزة وإيصال مساعدات كافية وفورية لجميع أنحاء القطاع. وشدد الصفدي على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة واتخاذ إجراءات فورية لوقف القتل وجريمة التطهير العرقي والتجويع التي ترتكبها إسرائيل في شمال غزة.
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