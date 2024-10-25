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الصفدي لـ بلينكن: المنطقة تنزلق نحو حرب إقليمية بسبب عنجهية الحكومة الإسرائيلية

الصفدي وبلينكن
الصفدي وبلينكن
الجمعة، 25-10-2024 04:52 م

الوكيل الإخباري-   التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ، في لندن اليوم، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

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وبحث الوزيران جهود وقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة ومواجهة الكارثة الإنسانية في غزة وإيصال مساعدات كافية وفورية لجميع أنحاء القطاع. وشدد الصفدي على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة واتخاذ إجراءات فورية لوقف القتل وجريمة التطهير العرقي والتجويع التي ترتكبها إسرائيل في شمال غزة.

 

وحذر الصفدي أيضاً من خطورة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تدفع الضفة الغربية نحو الإنهيار.

 

كما أكد الصفدي أن لا شيء يبرر استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وعلى ضرورة وقفه فورياً وتطبيق قرار مجلس الأمن ١٧٠١ وعلى توفير الدعم الإنساني الذي يحتاجه لبنان لتلبية احتياجات أكثر من مليون ومئتي ألف مواطن لبناني هجرهم العدوان الإسرائيلي من بيوتهم.

 

وحذر الصفدي من أن المنطقة تنزلق نحو حرب إقليمية بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي وعنجهية الحكومة الإسرائيلية التي تتحدى إرادة المجتمع الدولي وتخرق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

 

وأدلى الصفدي بتصريحات صحافية قبيل اللقاء حمّل فيها الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد الخطير في المنطقة، وطالب بوقف جريمة التطهير العرقي في شمال غزة والحصار الذي تفرضه على المنطقة وأهلها، لافتاً إلى العدوان الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان جريمة أخرى ترتكبها إسرائيل تستوجب تحركاً حازماً لوقفها.


 
gnews

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