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الصفدي لنظيره الروسي: ندعم الشعب السوري في بناء سوريا الموحدة

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أرشيفية
الأربعاء، 18-12-2024 11:57 ص

الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في سوريا وجهود إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، إضافة إلى سبل تطوير العلاقات بين المملكة وروسيا. 

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وأكد الصفدي خلال الاتصال أن وقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسبّبها يمثلان الخطوة الأولية نحو خفض التصعيد في المنطقة. 


وشدد الصفدي خلال الاتصال على وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوري الشقيق في هذه اللحظة التاريخية في إعادة بناء سوريا الموحدة التي لا اعتداء فيها على سيادتها أو أرضها ولا وجود عليها للإرهاب، واحترام إرادته وخياراته لبناء نظام سوري جديد يمثل كل السوريين ويحفظ حقوقهم. 


وحذر الصفدي من تبعات استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض والسيادة السورية وإدانتها عدواناً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً. 


وأكد الصفدي ولافروف استمرار العمل على تطوير العلاقات الثنائية.

 
gnews

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