الصفدي: معالجة جذور الصراع أساس الأمن والاستقرار في المنطقة

الوكيل الإخباري- أكّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم ضرورة معالجة جميع جذور الصراع في المنطقة سبيلاً لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل.





وشدّد الصفدي، في مداخلات خلال جلسة حوارية في منتدى أنطاليا، على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والعمل من أجل حل شامل يضمن عدم تكرار أسباب التوتر في المنطقة، واحترام القانون الدولي وسيادة الدول وحرية الملاحة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.



وشدّد الصفدي على أنّ الاستقرار في المنطقة لن يتحقق من دون وقف التوسعية الإسرائيلية وإجراءات الحكومة الإسرائيلية واعتداءاتها التصعيدية اللاشرعية التي تحرم الشعب الفلسطيني حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، وتستبيح سيادة لبنان وأمنه، وتعتدي على سوريا وتحتل المزيد من أرضها.



وشدّد على ضرورة تثبيت وقف النار في لبنان، ودعم الحكومة اللبنانية في جهودها فرض سيادتها على كل أراضيها وحصر السلاح بيد الدولة.



وجدّد الصفدي التأكيد على تضامن الأردن المطلق مع الأشقاء في دول الخليج العربي، ووقوف المملكة معهم في كل ما يتخذونه من خطوات لحماية أمنهم واستقرارهم وسلامة شعوبهم الشقيقة.



إلى ذلك، شارك الصفدي في اجتماع تشاوري حول غزة بحث جهود تثبيت الاستقرار فيها، ووقف التدهور الخطير في الضفة الغربية المحتلة نتيجة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية. وشارك في الاجتماع الذي استضافه وزير الخارجية في الجمهورية التركية الشقيقة هاكان فيدان، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج د. بدر عبد العاطي، والمستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الدكتور أنور قرقاش.



كما بحث الصفدي، خلال لقاءات أجراها مع عدد من وزراء الخارجية والمسؤولين المشاركين في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، سبل تعزيز التعاون الثنائي، والأوضاع في المنطقة.



والتقى الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في لوكسومبورغ كزافييه بيتل، ووزيرة الخارجية في جمهورية آيسلندا ثورغيردور كاترين غونارسدوتير، ووزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيراموف، ووزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيار سعيدوف، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج د. بدر عبد العاطي، ونائب وزير الخارجية لشؤون آسيا والشرق الأوسط وأوقيانوسيا في فنزويلا أندريا كوراو فاريا. كما عقد الصفدي لقاءً ثلاثياً مع بيتل وعبد العاطي.







