الصفدي من إستونيا: الأردن يقود حراكًا دبلوماسيًا لاحتواء أزمات المنطقة

الوكيل الإخباري- استقبل فخامة رئيس جمهورية إستونيا ألار كارتيس، اليوم، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الذي بدأ زيارة إلى إستونيا التقى خلالها أيضًا رئيس الوزراء في جمهورية إستونيا كريستن ميخال، ووزير الخارجية في جمهورية إستونيا مارغوس تساهكنا. اضافة اعلان





ونقل الصفدي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الإستوني خلال اجتماع بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، والأوضاع الإقليمية.



وبعث الرئيس الإستوني تحياته إلى جلالة الملك، وأكّد حرص بلاده على زيادة التعاون مع المملكة في مختلف المجالات.



وبحث الصفدي مع رئيس الوزراء ميخال، ومع وزير الخارجية تساهكنا، آفاق زيادة التعاون في مجالات عديدة تشمل تكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والاستثمار، والأمن السيبراني، والصناعات الدفاعية، إضافة إلى إيجاد الآليات الكفيلة بإيجاد فرص أوسع للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.



وأكّد المسؤولون الإستونيون حرصهم على تطوير العلاقات مع المملكة ثنائيًّا وفي إطار الاتحاد الأوروبي.



وإضافة إلى العلاقات الثنائية، بحث الصفدي مع نظيره الإستوني تساهكنا الجهود المستهدفة لإنهاء التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، واستعادة التهدئة على الأسس التي تضمن الأمن والاستقرار الدائمين.



ووضع الصفدي وزير الخارجية في صورة التدهور الخطير الذي تشهده الضفة الغربية المحتلة نتيجة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية، والتي تقوض حل الدولتين وكل فرص تحقيق السلام العادل والشامل.



كما بحث معه الأوضاع في غزة، التي ما تزال تواجه كارثة إنسانية نتيجة عدم سماح إسرائيل بدخول المساعدات بشكل كافٍ إلى القطاع، وأكّد ضرورة تنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأميركي حول غزة.



وتناولت المحادثات أيضًا جهود إعادة الاستقرار إلى لبنان، وأهمية دعم الحكومة السورية في عملية إعادة البناء.



وثمّن الصفدي موقف إستونيا الداعم لحل الدولتين.



وبحث الوزيران أيضًا الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.



إلى ذلك، شارك الصفدي إلى جانب رئيس جمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسود) ياكوف ميلاتوفيتش، ورئيسة جمهورية مولدوفا مايا ساندو، ومدير المعهد الفنلندي للشؤون الدولية هيسكي هاوكالا، في جلسة حوارية في مؤتمر لينارت ميري بعنوان "التقدّم نحو الأمام"، افتتحها الرئيس الإستوني ألار كارتيس.



وشرح الصفدي خلال الجلسة مواقف الأردن إزاء تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود التي يقوم بها لمواجهة التحديات الإقليمية وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار.



كما التقى الصفدي خلال زيارته رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإستوني ماركو ميهكيلسون، في لقاء ركّز على سبل زيادة التعاون بين البلدين.



إلى ذلك، أجرى الصفدي، على هامش المؤتمر، محادثات مع وزيرة خارجية جمهورية الفلبين الصديقة ماريا تيريزا لازارو، تناولت العلاقات الثنائية والتعاون في إطار المنظمات الدولية، إضافة إلى الأوضاع في المنطقة.



ويلتقي الصفدي غدًا، بحضور وزير الخارجية الإستوني تساهكنا، عددًا من ممثلي القطاع الخاص الإستوني في قطاعات حيوية لوضعهم في صورة البيئة الاستثمارية الأردنية، وذلك قبل أن يغادر إلى ليتوانيا في المحطة الثالثة من جولته الإقليمية في دول البلطيق، التي بدأها بزيارة إلى لاتفيا.





