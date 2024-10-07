الصفدي من لبنان: الغضب في الشارع الأردني يعكس غضب المؤسسات الرسمية

وبين الصفدي أن أن حماية المواطنين وحماية الأردن هي أولوية وأبلغنا هذه الرسالة بوضوح إلى إيران وإلى إسرائيل.
وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، إن العالم فشل في حماية الأمن والسلم في المنطقة وفي لجم العدوانية الإسرائيلية وفي تطبيق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
ونوه إلى أن هذا الفشل سيكون له تبعاته لسنوات كثيرة، لأنه ضرب صدقيات القانون الدولي، ورسخ الاقتناع بأن القانون الدولي يطبق انتقائيا وفق الهوية ووفق موازين القوى، وسيكون له تبعات لسنوات طويلة.
وبين الصفدي أن الغضب في الشارع الأردني يعكس غضب المؤسسات الرسمية بشأن العدوان على غزة ولبنان، "ثمة تطابق مطلق وإدراك بأن الأردن يقوم بكل ما يستطيعه من جهود لوقف هذا العدوان، والغضب في الشارع الأردني يعكس غضبا شاملا في الأردن".
-
أخبار متعلقة
-
الامن العام : احذروا من هذه الرسائل
-
الغرف الصناعية تؤكد أهمية اتفاقية الشراكة بين الأردن والإمارات
-
نتائج ترشيح الدورة الخامسة للمنح الخارجية الجامعية
-
أبو صعيليك : توجيهات حكومية بتفعيل الرقابة الداخلية في جميع دوائر القطاع العام
-
فريق الأمن العام للجوجتسو يحصد نتائج مميزة في بطولة الدوحة الإقليمية
-
حزب الاتحاد يطالب بالمحاسبة لمن اقترف جرائم الحرب
-
ارتفاع سحوبات محطات المحروقات 1.7 % العام الماضي
-
الشواربة يلتقي رئيس و أعضاء هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية الأردنية