الصفدي من لبنان: الغضب في الشارع الأردني يعكس غضب المؤسسات الرسمية

الوكيل الإخباري- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن الأردن لن يكون ساحة حرب ولن يسمح بتهديد أجوائه، مشددا على أن موقف الأردن كان واضحا "لن نكون ساحة حرب لأحد ولن نسمح لأي كان باختراق أجوائنا وسيادتنا وتهديد أمن مواطنينا".

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وبين الصفدي أن أن حماية المواطنين وحماية الأردن هي أولوية وأبلغنا هذه الرسالة بوضوح إلى إيران وإلى إسرائيل.



وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، إن العالم فشل في حماية الأمن والسلم في المنطقة وفي لجم العدوانية الإسرائيلية وفي تطبيق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



ونوه إلى أن هذا الفشل سيكون له تبعاته لسنوات كثيرة، لأنه ضرب صدقيات القانون الدولي، ورسخ الاقتناع بأن القانون الدولي يطبق انتقائيا وفق الهوية ووفق موازين القوى، وسيكون له تبعات لسنوات طويلة.