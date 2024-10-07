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الصفدي من لبنان: الغضب في الشارع الأردني يعكس غضب المؤسسات الرسمية

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
الإثنين، 07-10-2024 05:45 م

الوكيل الإخباري-   أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن الأردن لن يكون ساحة حرب ولن يسمح بتهديد أجوائه، مشددا على أن موقف الأردن كان واضحا "لن نكون ساحة حرب لأحد ولن نسمح لأي كان باختراق أجوائنا وسيادتنا وتهديد أمن مواطنينا".

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وبين الصفدي أن أن حماية المواطنين وحماية الأردن هي أولوية وأبلغنا هذه الرسالة بوضوح إلى إيران وإلى إسرائيل.


وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، إن العالم فشل في حماية الأمن والسلم في المنطقة وفي لجم العدوانية الإسرائيلية وفي تطبيق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.


ونوه إلى أن هذا الفشل سيكون له تبعاته لسنوات كثيرة، لأنه ضرب صدقيات القانون الدولي، ورسخ الاقتناع بأن القانون الدولي يطبق انتقائيا وفق الهوية ووفق موازين القوى، وسيكون له تبعات لسنوات طويلة.


وبين الصفدي أن الغضب في الشارع الأردني يعكس غضب المؤسسات الرسمية بشأن العدوان على غزة ولبنان، "ثمة تطابق مطلق وإدراك بأن الأردن يقوم بكل ما يستطيعه من جهود لوقف هذا العدوان، والغضب في الشارع الأردني يعكس غضبا شاملا في الأردن".

 
gnews

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