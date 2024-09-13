الصفدي: موقفنا ثابت لا سلام إلا بحل الدولتين

وأضاف الصفدي في تصريحات لتلفزيون الشرق عقب الاجتماع الذي شارك فيه وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة وعدد من الوزراء والمسؤولين الأوروبيين، أن الاجتماع يهدف للتحضير لمؤتمر نيويورك من أجل البدء في تحقيق عملية حقيقية لتنفيذ حل الدولتين.
وأكد: "أولوياتنا هي وقف العدوان على غزة، وقف الكارثة الإنسانية التي يسبب، ووقف التصعيد الخطير والاعتداءات الممنهجة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ووقف التصعيد الإقليمي أيضاً".
"لا سبيل لضمان الأمن والسلام إلا بتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة؛ لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل" وفق الصفدي.
وقال، إن "اجتماع اليوم هو جزء من الحراك المستمر للمجموعة العربية الإسلامية وشركائنا من الاتحاد الأوروبي؛ لتجاوز هذه الكارثة التي أفقدت القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني صدقيتهما".
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق فعاليات معسكر أنماط الحياة الصحية في بيت شباب جرش
-
الدفاع المدني ينقذ شخص تعرض للسقوط في محمية الموجب
-
شكاوى من ضعف وصول المياه لمناطق في جرش
-
عجلون: مطالب بتوفير برامج تدريبية تتلاءم مع احتياجات سوق العمل
-
إعلان من السفارة الأمريكية في عمّان حول تجديد التأشيرة
-
بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات: الأردن جريء في مواكبة التطور السياسي
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الخصاونة
-
الصفدي يعقد وأعضاء مكلفين بالتحرك لوقف حرب غزة اجتماعا مع رئيس وزراء إسبانيا