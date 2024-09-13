الصفدي: موقفنا ثابت لا سلام إلا بحل الدولتين

الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الجمعة، إن الاجتماع في إسبانيا جاء بهدف العمل على حشد المزيد من الدعم لتنفيذ حل الدولتين سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل.

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وأضاف الصفدي في تصريحات لتلفزيون الشرق عقب الاجتماع الذي شارك فيه وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة وعدد من الوزراء والمسؤولين الأوروبيين، أن الاجتماع يهدف للتحضير لمؤتمر نيويورك من أجل البدء في تحقيق عملية حقيقية لتنفيذ حل الدولتين.



وأكد: "أولوياتنا هي وقف العدوان على غزة، وقف الكارثة الإنسانية التي يسبب، ووقف التصعيد الخطير والاعتداءات الممنهجة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ووقف التصعيد الإقليمي أيضاً".



"لا سبيل لضمان الأمن والسلام إلا بتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة؛ لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل" وفق الصفدي.