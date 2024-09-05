الصفدي: نتنياهو عطل صفقة تبادل المحتجزين في غزة

وقال الصفدي: “أبلغت وزيرة الخارجية الألمانية أنه آن الوقت لأن تقوم ألمانيا بواجبها الدولي والإنساني وتفرض عقوبات على إسرائيل”.
وشدد على أنه لا يمكن للمستقبل أن يكون مستقبل أمن وسلام إلا إذا حصل الفلسطينيون على كامل حقوقهم.
وأكد أن من عطل صفقة تبادل المحتجزين في غزة هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
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