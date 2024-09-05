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الصفدي: نتنياهو عطل صفقة تبادل المحتجزين في غزة

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
الخميس، 05-09-2024 06:17 م

الوكيل الإخباري-   أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن الحكومة الإسرائيلية مستمرة في عدوانها على غزة ومفاقمة الكارثة الانسانية التي تخرق القانونين الإنساني والدولي، لافتا إلى أن إسرائيل تشن حربا جديدة في الضفة الغربية ضد المدن والسكان الفلسطينين .

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 وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في مقر الوزارة في عمّان، نرى الوزراء المتطرفون العنصريون في الحكومة الإسرائيلية ماضون في تحريضهم وفي بث ثقافة الكراهية وفي الاعتداء على المقدسات الإسلامية ومحاصرة حق العبادة للمسلمين والمسيحيين في القدس”.

وقال الصفدي: “أبلغت وزيرة الخارجية الألمانية أنه آن الوقت لأن تقوم ألمانيا بواجبها الدولي والإنساني وتفرض عقوبات على إسرائيل”.

وشدد على أنه لا يمكن للمستقبل أن يكون مستقبل أمن وسلام إلا إذا حصل الفلسطينيون على كامل حقوقهم.

وأكد أن من عطل صفقة تبادل المحتجزين في غزة هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

 
gnews

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