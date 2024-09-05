الصفدي: نتنياهو عطل صفقة تبادل المحتجزين في غزة

الوكيل الإخباري- أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن الحكومة الإسرائيلية مستمرة في عدوانها على غزة ومفاقمة الكارثة الانسانية التي تخرق القانونين الإنساني والدولي، لافتا إلى أن إسرائيل تشن حربا جديدة في الضفة الغربية ضد المدن والسكان الفلسطينين .

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