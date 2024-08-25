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الصفدي: نتنياهو يدفع المنطقة نحو حرب لإنقاذ مستقبله السياسي

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
الأحد، 25-08-2024 07:57 م
الوكيل الإخباري-   أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يريد دفع المنطقة نحو حرب إقليمية، لينقذ مستقبله السياسي، حيث ما يزال يعرقل صفقة تبادل الأسرى.اضافة اعلان


وقال الصفدي في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي X إنّ التصعيد الخطير في المنطقة سيتفجر مواجهات أشمل وأكثر دمارا ما لم يتوقف سببه، والعدوان الاسرائيلي الغاشم على غزة يدفع المنطقة نحو هاوية حرب إقليمية، ووقف هذا العدوان فوريا ينزع فتيل الأزمة المتفاقمة.

وأضاف انّ نتنياهو يسعى لينفذ عقائديته العنصرية التي تتبدى قتلا ودمارا وجرائم حرب في غزة، وخروقات لا تتوقف للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجرائم عدوانية في الضفة الغربية المحتلة والمنطقة، مشيرًا إلى أنّ المجتمع الدولي إن أراد وقف التصعيد، عليه فرض وقف العدوان على غزة عبر تفعيل دور مجلس الأمن في حماية السلم والأمن، وفرض عقوبات على إسرائيل.
 
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