الصفدي: ندعم تحقيق الاستقرار بغزة وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين

وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي عقد الجمعة في العاصمة السلوفينية لبحث الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، أن الأردن يقدر الدور الذي تقوم به سلوفينيا في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن سلوفينيا كانت شريكة لجهود وقف الحرب على القطاع.
وأكد أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار وضمان إيصال المساعدات الإغاثية إلى أهالي قطاع غزة دون عوائق، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وشدد الصفدي على أهمية الوصول إلى حل سياسي شامل، يشمل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وبين الصفدي أنه لا يمكن تجاهل ما يحدث في الضفة الغربية والمخاطر الناجمة عن التوسع الاستيطاني ومصادرة الممتلكات.
