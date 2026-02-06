الصفدي: ندعم تحقيق الاستقرار بغزة وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين

الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن أولويات الأردن تتركز على التطلع إلى الأمام لتطبيق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام، وبما يسهم في تحقيق الاستقرار في قطاع غزة.

وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي عقد الجمعة في العاصمة السلوفينية لبحث الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، أن الأردن يقدر الدور الذي تقوم به سلوفينيا في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن سلوفينيا كانت شريكة لجهود وقف الحرب على القطاع.



وأكد أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار وضمان إيصال المساعدات الإغاثية إلى أهالي قطاع غزة دون عوائق، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.



وشدد الصفدي على أهمية الوصول إلى حل سياسي شامل، يشمل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.