الجمعة 2026-02-06 03:09 م

الصفدي: ندعم تحقيق الاستقرار بغزة وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين

ت
أرشيفية
 
الجمعة، 06-02-2026 02:30 م

الوكيل الإخباري-  قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن أولويات الأردن تتركز على التطلع إلى الأمام لتطبيق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام، وبما يسهم في تحقيق الاستقرار في قطاع غزة.

اضافة اعلان


وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي عقد الجمعة في العاصمة السلوفينية لبحث الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، أن الأردن يقدر الدور الذي تقوم به سلوفينيا في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن سلوفينيا كانت شريكة لجهود وقف الحرب على القطاع.


وأكد أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار وضمان إيصال المساعدات الإغاثية إلى أهالي قطاع غزة دون عوائق، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.


وشدد الصفدي على أهمية الوصول إلى حل سياسي شامل، يشمل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.


وبين الصفدي أنه لا يمكن تجاهل ما يحدث في الضفة الغربية والمخاطر الناجمة عن التوسع الاستيطاني ومصادرة الممتلكات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

و

اقتصاد محلي للمقبلين على الزواج.. تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

ت

أخبار محلية الصفدي: ندعم تحقيق الاستقرار بغزة وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين

ت

الوفيات وفيات الجمعة 6-2-2026

ن

أسواق ومال تحقيق مستوى تاريخي للاحتياطيات الأجنبية في روسيا

B

أخبار محلية الملك يتلقى برقيات بالذكرى الـ 27 ليوم الوفاء والبيعة

و

فلسطين استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال شمالي قطاع غزة

ت

أخبار محلية الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تواصلان توزيع وجبات الطعام على النازحين في غزة

ز

أسواق ومال تراجع الأسهم البريطانية والأوروبية مع افتتاح تداولات الجمعة



 






الأكثر مشاهدة