السبت 2026-04-18 06:06 م

الصفدي: ندعم جهود الحكومة اللبنانية في فرض سيادتها الكاملة على أراضيها

السبت، 18-04-2026 05:09 م
الوكيل الإخباري-   قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، إن الأردن يدعم جهود الحكومة اللبنانية في فرض سيادتها الكاملة على أراضيها وضمان حصرية السلاح في يد الدولة.اضافة اعلان


وأضاف الصفدي، خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، أن لبنان يستحق أن ينعم بالأمن والسلام، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تبذل قصارى جهدها لبسط سيادتها الكاملة على جميع أراضيه.

وأشار إلى أن لبنان عانى بشكل كبير من الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدا ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من كل "شبر من الأرض اللبنانية".
 
 


