الصفدي: نرفض فكرة الوطن البديل وحل القضية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

الوكيل الإخباري- جدد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية أيمن الصفدي، رفض الأردن لفكرة الوطن البديل وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن، مؤكدا أن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين.

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وقال الصفدي خلال جلسة نيابية، اليوم الاثنين، إن الأردن مستمر بالدفاع عن ثوابته ومصالحه الوطنية واستقراره، مؤكدا أن حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن لن يحقق الاستقرار في المنطقة بل يكمن الحل الوحيد بإقامة دولة فلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني.

وأضاف أن الأردن يدعم حل الدولتين لإنهاء الصراع في المنطقة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأشار الصفدي إلى أن الأردن يدعم حق الشعب الفلسطيني بدولة مستقرة ويرفض في ذات الوقت أي مقترح أو تحرك للتهجير أو فكرة الوطن البديل، مؤكدا أنه عندما يتعلق الأمر بالأردن فلا فرق بين الموقف الرسمي والشعبي وكلنا نقف في صف الوطن.

وأوضح أن الأردن مستمر بتوجيهات جلالة الملك بإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتخفيف وطأة الأوضاع الصعبة التي خلفتها حرب الاحتلال المستعرة على غزة منذ ما يزيد على 15 شهرا، ويجري إرسال المساعدات برا وجوا كما سيجري العمل أيضا على إعادة الإعمار لدعم صمود الأشقاء في غزة.