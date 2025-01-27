الصفدي: نرفض فكرة الوطن البديل وحل القضية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وأضاف أن الأردن يدعم حل الدولتين لإنهاء الصراع في المنطقة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأشار الصفدي إلى أن الأردن يدعم حق الشعب الفلسطيني بدولة مستقرة ويرفض في ذات الوقت أي مقترح أو تحرك للتهجير أو فكرة الوطن البديل، مؤكدا أنه عندما يتعلق الأمر بالأردن فلا فرق بين الموقف الرسمي والشعبي وكلنا نقف في صف الوطن.
وأوضح أن الأردن مستمر بتوجيهات جلالة الملك بإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتخفيف وطأة الأوضاع الصعبة التي خلفتها حرب الاحتلال المستعرة على غزة منذ ما يزيد على 15 شهرا، ويجري إرسال المساعدات برا وجوا كما سيجري العمل أيضا على إعادة الإعمار لدعم صمود الأشقاء في غزة.
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