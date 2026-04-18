الصفدي: نقف إلى جانب دول الخليج في الدفاع عن أمنها وأي تهديد لأمن الخليج هو تهديد لأمن الأردن

الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن المنطقة بأكملها تريد الأمن والسلام والاستقرار وذلك بهدف بناء المستقبل، مؤكدا أن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وقيامها بتقويض سيادتها أمر يجب أن يوضع على الطاولة ليتم إصلاحه.





وأضاف الصفدي أن موقف الأردن كان قاطعا من الحرب وأنه حاول منعها، مؤكدا وقوف الأردن بجانب دول الخليج ودعمه لكل الخطوات التي تتخذها في الدفاع عن أمنها وسيادتها.



وأكّد الصفدي أن احتلال الأراضي الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي والإجراءات الإسرائيلية المتواصلة تجعل حل الدولتين من المستحيل تنفيذه وتقوّض جهود التوصل السلام.



وتحدث الصفدي أن إسرائيل تتحدى الأمن الدولي والإقليمي عبر التوسع الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية واللبنانية ورفضها إعطاء الفلسطينيين الحق في بناء دولتهم، مشيرا إلى أن ذلك له تبعات سلبية على العالم كله.



وأضاف أنه يجب أن يكون ثمة مبادرة تفي بالحقوق الشرعية للجميع عبر مبادرة السلام العربية وهي حل شامل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي يضمن حقوق الفلسطينيين في الحرية والدولة ويحرص على تحرير الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة ويضمن السلام لإسرائيل.







