الصفدي: هناك تطورات إيجابية في المنطقة نحتاج أن نبني عليها

وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره اليوناني جورج يرابيتريتيس، في مقر وزارة الخارجية الثلاثاء، أن إدخال المساعدات إلى غزة أولوية، والتأكيد على تثبيت وقف إطلاق النار.
وتابع الصفدي، "أرسلنا رسالة مشتركة لوزير الخارجية الأميركي بعد اجتماع القاهرة أننا جاهزون للعمل مع الولايات المتحدة لتحقيق السلام العادل الدائم على أساس حل الدولتين".
وأشار إلى أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الولايات المتحدة الأميركية ولقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، زيارة مهمة، مشددا في الوقت ذاته على العلاقات الاستراتيجية التي تربط المملكة بالولايات المتحدة.
وبين الصفدي، أن الدور الأميركي دور رئيس في المنطقة، من أجل الوصول إلى السلام بالمنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
الضمان الاجتماعي تصدر التقرير التحليلي لإصابات العمل خلال عام 2023
-
الأشغال تعلق على عدم التزام موظفين بتعليمات الدوام الرسمي
-
وزير العمل يلتقي أهالي لواء الجيزة ويتفقد مكتب العمل فيها
-
الجمارك: شمول القضايا المكتشفة بـ 2020_2022 باعفاء الغرامات يشجع على عمل المصالحات وإنهاء القضايا
-
الجمارك: إحباط تهريب 309 كروز دخان في حدود الكرامة
-
الفايز ينعى العين الأسبق سامي الخصاونة
-
إطلاق الجسر الجوي القطري إلى غزة من الأردن لتوفير الأدوية والمساعدات الطبية
-
تحويل 15 سائق عمومي للحاكم الإداري في الرصيفة .. تفاصيل