 
الثلاثاء 2025-02-04 01:28 م
 

الصفدي: هناك تطورات إيجابية في المنطقة نحتاج أن نبني عليها

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
الثلاثاء، 04-02-2025 11:38 ص
الوكيل الإخباري-   قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن هناك تطورات إيجابية في المنطقة نحتاج أن نبني عليها.اضافة اعلان


وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره اليوناني جورج يرابيتريتيس، في مقر وزارة الخارجية الثلاثاء، أن إدخال المساعدات إلى غزة أولوية، والتأكيد على تثبيت وقف إطلاق النار.

وتابع الصفدي، "أرسلنا رسالة مشتركة لوزير الخارجية الأميركي بعد اجتماع القاهرة أننا جاهزون للعمل مع الولايات المتحدة لتحقيق السلام العادل الدائم على أساس حل الدولتين".

وأشار إلى أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الولايات المتحدة الأميركية ولقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، زيارة مهمة، مشددا في الوقت ذاته على العلاقات الاستراتيجية التي تربط المملكة بالولايات المتحدة.

وبين الصفدي، أن الدور الأميركي دور رئيس في المنطقة، من أجل الوصول إلى السلام بالمنطقة.
 
gnews

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