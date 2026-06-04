الخميس 2026-06-04 05:26 م

الصفدي وأولونجرين يبحثان سبل التعاون في المجال الإنساني

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جانب من اللقاء
 
الخميس، 04-06-2026 04:06 م

الوكيل الإخباري- استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، الممثّلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان كايسا أولونجرين.

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وبحث الصفدي وأولونجرين علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وسبل توسيع التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار.


وأكّد الصفدي وأولونجرين أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، وبحثا سبل التعاون في هذا المجال، وبما في ذلك من خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى "صون الإنسانية في الحرب" الذي يستضيفه الأردن في 7 كانون الثاني 2026.


وأكّد الصفدي أهمية الشراكة الأردنية الأوروبية، وتثمين المملكة للدعم الذي يقدّمه الاتحاد الأوربي لدعم العملية التنموية ومعالجة انعكاسات الأزمات الإقليمية على الأردن.

 
 


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