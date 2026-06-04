الصفدي وأولونجرين يبحثان سبل التعاون في المجال الإنساني

وبحث الصفدي وأولونجرين علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وسبل توسيع التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار.
وأكّد الصفدي وأولونجرين أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، وبحثا سبل التعاون في هذا المجال، وبما في ذلك من خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى "صون الإنسانية في الحرب" الذي يستضيفه الأردن في 7 كانون الثاني 2026.
وأكّد الصفدي أهمية الشراكة الأردنية الأوروبية، وتثمين المملكة للدعم الذي يقدّمه الاتحاد الأوربي لدعم العملية التنموية ومعالجة انعكاسات الأزمات الإقليمية على الأردن.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يشارك بأعمال الدورة الثامنة للجمعية العامة لمرفق البيئة العالمي
-
العيسوي يلتقي فعاليات شعبية واكاديمية وطلابية
-
طرح تشكيلة من منتجات منتخب النشامى للجماهير
-
سلطة العقبة تشارك بفعاليات الاتحاد العالمي للمدن السياحية في بكين
-
"العليا لتطوير التفتيش" تقر مأسسة "التفتيش الذكي" وإطلاق جائزة وحدة التفتيش المتميزة
-
الأردن يفوز برئاسة فريق التجارة الإلكترونية والشمول المالي
-
الصفدي ونظيره الهولندي يبحثان تطورات المنطقة وتعزيز الشراكة الثنائية
-
تعيين الأستاذ الدكتور باسل محافظة رئيساً لجامعة الإسراء