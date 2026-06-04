الصفدي وأولونجرين يبحثان سبل التعاون في المجال الإنساني

الوكيل الإخباري- استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، الممثّلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان كايسا أولونجرين.

اضافة اعلان



وبحث الصفدي وأولونجرين علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وسبل توسيع التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار.



وأكّد الصفدي وأولونجرين أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، وبحثا سبل التعاون في هذا المجال، وبما في ذلك من خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى "صون الإنسانية في الحرب" الذي يستضيفه الأردن في 7 كانون الثاني 2026.