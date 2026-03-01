الصفدي والبوسعيدي يؤكدان تضامن الأردن وعُمان في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

وأكّد الصفدي تضامن المملكة مع عُمان في كلّ ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها.
ومن جانبه دان البوسعيدي الاعتداءات الإيرانية على الأردن، وشدّد على أنّ بلاده تقف بالكامل مع المملكة وتتضامن معها في أيّ خطوة لحماية أمنها واستقرارها.
وأكّد الصفدي والبوسعيدي أهمية تكاتف كلّ الجهود لخفض التصعيد في المنطقة، وانتهاج الحوار والدبلوماسية سبيلًا لتكريس الأمن والاستقرار.
