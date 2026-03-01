الأحد 2026-03-01 12:47 م

الصفدي والبوسعيدي يؤكدان تضامن الأردن وعُمان في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

الأحد، 01-03-2026 12:32 م
الوكيل الإخباري-   أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا مع وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، أكّد خلاله إدانة المملكة الاعتداء الإيراني على سلطنة عُمان الشقيقة.اضافة اعلان


وأكّد الصفدي تضامن المملكة مع عُمان في كلّ ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها.

ومن جانبه دان البوسعيدي الاعتداءات الإيرانية على الأردن، وشدّد على أنّ بلاده تقف بالكامل مع المملكة وتتضامن معها في أيّ خطوة لحماية أمنها واستقرارها.

وأكّد الصفدي والبوسعيدي أهمية تكاتف كلّ الجهود لخفض التصعيد في المنطقة، وانتهاج الحوار والدبلوماسية سبيلًا لتكريس الأمن والاستقرار.
 
 


