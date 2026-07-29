الصفدي والزياني يبحثان تعزيز العلاقات الأردنية البحرينية وتطورات المنطقة

وأكّد الصفدي والزياني متانة وعمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكتين الشقيقتين، والحرص المشترك على تعزيزها والارتقاء بها، خدمةً لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وبحث الصفدي والزياني التطورات الإقليمية، وتبعات التصعيد في المنطقة، والجهود المستهدفة استعادة الهدوء وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكّد الوزيران ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والتوصل إلى حل شامل للأزمة يعالج جميع أسباب التوتر، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكّد الوزيران تضامن المملكتين في مواجهة الاعتداءات الإيرانية عليهما، وعلى دول مجلس التعاون الخليجي.
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