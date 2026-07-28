الصفدي والشيباني يبحثان الأوضاع الإقليمية في الضفة الغربية

06:20 م

الوكيل الإخباري- أكّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة أسعد الشيباني، الثلاثاء، استمرارَ العمل على تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكة وسوريا، وفق رؤية استراتيجية شاملة تكرّس التكامل بينهما في مختلف المجالات. اضافة اعلان





وأكّد الوزيران خلال اتصالٍ هاتفيٍّ أجراه الصفدي مع الشيباني أهميةَ ما تشهده العلاقات الأردنية السورية من تطور مستمر، ينعكس تعاونًا مُستدامًا في المجالات الاقتصادية والسياسية والدفاعية والأمنية.



وبحث الوزيران الأوضاع الإقليمية، والجهود المُستهدِفة إنهاء التصعيد الإقليمي. وأكّدا ضرورة التزام وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، ودعم الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق الأمن والاستقرار الدائمَين، ويضمن احترام سيادة الدول ومبادىء حسن الجوار وحرية الملاحة في مضيق هرمز.



كما بحث الصفدي والشيباني التدهور الخطير الذي تشهده الضفة الغربية، وأكّدا ضرورة تكاتف الجهود لوقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرّس الاحتلال وتقوّض كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.



كما أكّد الوزيران دعمهما المطلق لأمن لبنان واستقراره وسيادته على كل أراضيه.



وبحث الصفدي والشيباني الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، ومحاولات إسرائيل تهديد أمنها واستقرارها، وشدّدا على التضامن المطلق في مواجهتها.



وجدّد الصفدي التأكيد على موقف المملكة الثابت في دعم سوريا وأمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها، ووقوف الأردن بالكامل إلى جانب الحكومة السورية في عملية إعادة البناء وتلبية طموحات الشعب السوري الشقيق.



وأكّد الصفدي إدانة الأردن اعتداءات إسرائيل على سوريا واحتلالها لأراضٍ سورية، وشدّد على ضرورة بلورة مواقف إقليمية ودولية صارمة في مواجهة السياسات الإسرائيلية العدوانية التوسّعية التي تشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتدفع المنطقة نحو المزيد من الصراع والتوتر.



وأكّد الصفدي والشيباني على مضي البلدين الشقيقين في تكريس آليات التعاون والتنسيق بينهما، بما يخدم مصالحهما ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.





