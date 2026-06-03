الصفدي والشيباني يبحثان الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة

وأكّد الصفدي والشيباني خلال اتصالٍ هاتفيٍّ أهميةَ ما تشهده العلاقات الأردنية - السورية من تطور مستمر في مختلف المجالات، وبما يعكس عمق العلاقات والحرص المشترك على تعزيزها.
كما بحث الوزيران الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة بما يضمن استعادة التهدئة ومعالجة كل أسباب التوتر سبيلًا لتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين.
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