الصفدي والشيباني يبحثان الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة

الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني الأربعاء، سبل تطوير التعاون بين البلدين، والأوضاع الإقليمية.

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وأكّد الصفدي والشيباني خلال اتصالٍ هاتفيٍّ أهميةَ ما تشهده العلاقات الأردنية - السورية من تطور مستمر في مختلف المجالات، وبما يعكس عمق العلاقات والحرص المشترك على تعزيزها.