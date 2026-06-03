الأربعاء 2026-06-03 08:25 م

الصفدي والشيباني يبحثان الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة

الصفدي والشيباني يبحثان الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة
الصفدي والشيباني يبحثان الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة
 
الأربعاء، 03-06-2026 08:20 م

الوكيل الإخباري-   بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني الأربعاء، سبل تطوير التعاون بين البلدين، والأوضاع الإقليمية.

اضافة اعلان


وأكّد الصفدي والشيباني خلال اتصالٍ هاتفيٍّ أهميةَ ما تشهده العلاقات الأردنية - السورية من تطور مستمر في مختلف المجالات، وبما يعكس عمق العلاقات والحرص المشترك على تعزيزها.


كما بحث الوزيران الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة بما يضمن استعادة التهدئة ومعالجة كل أسباب التوتر سبيلًا لتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الصفدي والشيباني يبحثان الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة

أخبار محلية الصفدي والشيباني يبحثان الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة

جودة يحتفي بقدوم حفيدته "آية" ويهنئ ابنته زين الشرف وزوجها عبد الجليل

أخبار محلية جودة يحتفي بقدوم حفيدته "آية" ويهنئ ابنته زين الشرف وزوجها عبد الجليل

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية "المستقلة للانتخاب": مشروع لإطلاق دبلوم عالٍ للأحزاب السياسية بالتعاون مع الجامعة الأردنية

جانب من الأعمال الإنشائية لصيانة السور

أخبار محلية "الآثار العامة": تجميع أكثر من 300 حجر من جدار قلعة الكرك المنهار لاستخدامها بأعمال الترميم

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

أخبار محلية الصفدي يؤكد تضامن الأردن مع الكويت والبحرين في مواجهة العدوان الإيراني

شركة كهرباء إربد تنفذ مبادرة “كيسك بسيارتك” لتعزيز السلوك البيئي الإيجابي

أخبار الشركات شركة كهرباء إربد تنفذ مبادرة “كيسك بسيارتك” لتعزيز السلوك البيئي الإيجابي

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين نتنياهو: القرارات المتعلقة بنزع سلاح حماس ستتخذ بالتشاور مع مجلس السلام

العيسوي يعزي العضايلة وصوبر والحيفاوي والنوباني

أخبار محلية العيسوي يعزي العضايلة وصوبر والحيفاوي والنوباني



 
 






الأكثر مشاهدة

 