الصفدي والشيباني يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا خلال اتصال هاتفي

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني، وبحث معه تطورات الأوضاع في سوريا.





وأكد الصفدي موقف الأردن الثابت في دعم الحكومة السورية في جهودها لحماية أمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها وضمان سلامة مواطنيها.



وأشار الوزيران إلى أهمية التطور المستمر الذي تشهده العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، واستمرار الجهود المشتركة لتوسيع التعاون الذي ينعكس إيجابًا على مصالح الأردن وسوريا ويعكس عمق العلاقات الأخوية بينهما.

