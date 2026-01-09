الصفدي والشيباني يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا خلال اتصال هاتفي

وأكد الصفدي موقف الأردن الثابت في دعم الحكومة السورية في جهودها لحماية أمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها وضمان سلامة مواطنيها.
وأشار الوزيران إلى أهمية التطور المستمر الذي تشهده العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، واستمرار الجهود المشتركة لتوسيع التعاون الذي ينعكس إيجابًا على مصالح الأردن وسوريا ويعكس عمق العلاقات الأخوية بينهما.
