الصفدي والشيباني يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات وجهود استعادة التهدئة بالمنطقة

الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، الأحد، سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين الأردن وسوريا، إضافة إلى الجهود المبذولة لاستعادة التهدئة في المنطقة.

اضافة اعلان



وأكّد الوزيران خلال اتصالٍ هاتفي أهمية ما أنجزه البلدان الشقيقان من تقدم عملي في تعزيز العلاقات ومأسسة التعاون في مختلف المجالات ضمن الرؤية المشتركة لبناء علاقات تكامل حقيقية تنعكس إيجابًا على الأردن وسوريا.



واستعرض الصفدي والشيباني الخطوات التي اتُّخذت لتنفيذ مخرجات اجتماع الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري الذي استضافه الأردن في 12 نيسان 2026، وأكّدا استمرار العمل ضمن منهجية عملانية لتوسعة مجالات التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها من المجالات الحيوية.



كما أكّدا استمرار التعاون في المجال الدفاعي والأمني لمواجهة التحديات المشتركة.



وأكّد الصفدي والشيباني دعم الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والتوصل إلى حلٍّ يكرس الأمن والاستقرار على الأسس التي تضمن معالجة كل أسباب التوتر السابقة، واحترام القانون الدولي وسيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها.