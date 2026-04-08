الأربعاء 2026-04-08 11:01 م

الصفدي والشيخ يبحثان الأوضاع في غزة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
الأربعاء، 08-04-2026 08:04 م

الوكيل الإخباري-   استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ .

بحث الصفدي والشيخ الأوضاع في غزة، وأكّدا ضرورة تنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة بشكل فوري وكافي.


كما أكّد الصفدي والشيخ ضرورة إطلاق تحرك إقليمي ودولي فوري وفاعل لوقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة وبما في ذلك القدس الشرقية، والتي تقوّض حلّ الدولتين وتقتل فرص تحقيق السلام العادل.


وحذّرا من التبعات الكارثية لاستمرار إسرائيل في ضمّ الأراضي الفلسطينية، وتوسعة الاستيطان، ومحاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة ومقدساتها، وحرمان المسلمين والمسيحيين من حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية في مقدساتهم.

 
 


أحدث الأخبار

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسان يجري اتصالا هاتفيا مع سلام ويؤكد تضامن الأردن الكامل مع لبنان

تركيا تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

عربي ودولي توقيف نحو 200 شخص في تركيا بعد الهجوم على القنصلية الإسرائيلية

كنعان: القدس تستقبل رمضان تحت وطأة التهويد والهدم والتضييق الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يعلن إعادة فتح الأماكن المقدسة في القدس اعتبارا من الخميس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: إسرائيل مستعدة للعودة إلى القتال ضد إيران في أي لحظة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية لنظرائه في الخليج ومصر: ضرورة أن تنتج المفاوضات تهدئة شاملة

علما إيران وإسرائيل.

عربي ودولي وزير خارجية إسرائيل: "لم ينته شيء بعد" رغم اتفاق الهدنة

استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

فلسطين استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

حالة الطقس في الأردن الاحد وأمطار على هذه المناطق - تحذيرات

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات



 






الأكثر مشاهدة