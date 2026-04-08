الصفدي والشيخ يبحثان الأوضاع في غزة

بحث الصفدي والشيخ الأوضاع في غزة، وأكّدا ضرورة تنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة بشكل فوري وكافي.
كما أكّد الصفدي والشيخ ضرورة إطلاق تحرك إقليمي ودولي فوري وفاعل لوقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة وبما في ذلك القدس الشرقية، والتي تقوّض حلّ الدولتين وتقتل فرص تحقيق السلام العادل.
وحذّرا من التبعات الكارثية لاستمرار إسرائيل في ضمّ الأراضي الفلسطينية، وتوسعة الاستيطان، ومحاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة ومقدساتها، وحرمان المسلمين والمسيحيين من حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية في مقدساتهم.
أخبار متعلقة
حسان يجري اتصالا هاتفيا مع سلام ويؤكد تضامن الأردن الكامل مع لبنان
وزير الخارجية لنظرائه في الخليج ومصر: ضرورة أن تنتج المفاوضات تهدئة شاملة
الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على لبنان واستهداف المدنيين
وزير الخارجية ونظيره الياباني يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة
الملك يرحب بإعلان التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران
الملك خلال لقاء مع رؤساء وزراء سابقين: الأردن بخير وسيبقى بخير
العقبة تستضيف معرضا دوليا لقطاع الغوص
"المعونة الوطنية" و "كفاءات المستقبل" يوقعان اتفاقية لتمكين الشباب