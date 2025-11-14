الجمعة 2025-11-14 01:45 م
 

الصفدي وبالاكريشنان: زيارة الملك إلى سنغافورة فرصة لتعميق التعاون الثنائي

الصفدي وبالاكريشنان: زيارة الملك إلى سنغافورة فرصة لتعميق التعاون الثنائي
الصفدي وبالاكريشنان: زيارة الملك إلى سنغافورة فرصة لتعميق التعاون الثنائي
 
الجمعة، 14-11-2025 12:46 م
الوكيل الإخباري-   أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان اليوم محادثات على هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جمهورية سنغافورة، ركّزت على العلاقات الثنائية وبحثت الأوضاع في المنطقة.اضافة اعلان


وأكّد الصفدي وبالاكريشنان أهمية زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى سنغافورة في تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع أطر التعاون في عديد قطاعات، ولا سيما التنموية والاقتصادية.

كما بحث الوزيران عددًا من القضايا الدولية والإقليمية والتطورات في المنطقة، وخصوصًا جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وضمان تنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والفورية إلى القطاع، وأهمية تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وشدّد الصفدي على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ جميع مراحل الاتفاق وإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل على أساس حلّ الدولتين ووفق القرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.

وثمّن الصفدي الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التوصل إلى الاتفاق، وجدّد ترحيب المملكة بمقترح الرئيس الأميركي لوقف الحرب وإدخال المساعدات إلى غزة وعدم تهجير الفلسطينيين، إضافةً إلى رفضه الصريح لضمّ الضفة الغربية. وأكّد استمرار المملكة في العمل مع الولايات المتحدة وبالتنسيق مع الأشقّاء والشركاء من أجل تنفيذ مقترحات الرئيس الأميركي وهدفه تحقيق السلام في المنطقة.

كما ثمّن الصفدي موقف سنغافورة الداعم لحلّ الدولتين سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

أسواق ومال تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

عجلون تستعد لحزمة واسعة من المشاريع السياحية والاستثمارية

أخبار محلية عجلون تستعد لحزمة واسعة من المشاريع السياحية والاستثمارية

الصفدي وبالاكريشنان: زيارة الملك إلى سنغافورة فرصة لتعميق التعاون الثنائي

أخبار محلية الصفدي وبالاكريشنان: زيارة الملك إلى سنغافورة فرصة لتعميق التعاون الثنائي

مفوض الأمم المتحدة: العنف في الفاشر "وصمة عار" على المجتمع الدولي

عربي ودولي مفوض الأمم المتحدة: العنف في الفاشر "وصمة عار" على المجتمع الدولي

الملك والرئيس السنغافوري يبحثان آليات تعزيز التعاون وأبرز مستجدات الإقليم

أخبار محلية الملك والرئيس السنغافوري يبحثان آليات تعزيز التعاون وأبرز مستجدات الإقليم

الملك يلتقي برئيس الوزراء السنغافوري

أخبار محلية عاجل الملك يلتقي برئيس الوزراء السنغافوري

ذكرى ميلاد الحسين .. محطة وفاء لاستذكار قائد استثنائي

أخبار محلية ذكرى ميلاد الحسين .. محطة وفاء لاستذكار قائد استثنائي

حادث تريلا يعيق حركة السير على طريق المفرق – الزرقاء

أخبار محلية حادث تريلا يعيق حركة السير على طريق المفرق – الزرقاء



 
 





الأكثر مشاهدة