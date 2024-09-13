الصفدي وبوريل يعقدان في مدريد مباحثات موسعة

ويشارك الصفدي وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة مع عدد من الوزراء والمسؤولين الأوروبيين في الاجتماع الذي تستضيفه إسبانيا حول "تنفيذ حل الدولتين".
وتتناول المباحثات تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية.
كما تتناول المباحثات سبل تطوير العلاقات الثنائية بين المملكة والاتحاد الأوروبي، والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات.
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