 
الجمعة 2024-09-13 10:21 ص
 
 

الصفدي وبوريل يعقدان في مدريد مباحثات موسعة

أيمن الصفدي وجوزيب بوريل
أيمن الصفدي وجوزيب بوريل
الجمعة، 13-09-2024 10:00 ص
الوكيل الإخباري-   ‏يعقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي،‎ والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مدريد، مباحثات موسعة قبيل انعقاد الاجتماع الذي تستضيفه إسبانيا حول "تنفيذ حل الدولتين".اضافة اعلان


ويشارك الصفدي وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة مع عدد من الوزراء والمسؤولين الأوروبيين في الاجتماع الذي تستضيفه إسبانيا حول "تنفيذ حل الدولتين".

وتتناول المباحثات تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية.

كما تتناول المباحثات سبل تطوير العلاقات الثنائية بين المملكة والاتحاد الأوروبي، والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات.
 
gnews

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